استمرار العمل بإعادة اعمار جامع النوري مع فريق اليونسكو في الموصل

2020/02/26 | 21:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أجرى حسن العلاف النائب الفني لمحافظ نينوى، اليوم الابعاء، زيارة الى موقع العمل لإعمار جامع النوري ضمن مشروع إحياء روح الموصل عن طريق اعادة اعمار معالمها التاريخية والمنفذ من قبل منظمة اليونسكو.وقال العلاف في حديث لـ “العهد نيوز” بان اهمية هذا العمل التاريخي لفريق اليونسكو مع الوقف السني والاثار وعبر خطط […]

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