2020/02/26 | 21:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس جامعة الانبار خالد النجم يعتذر عن ترشيحه وزيرا للتخطيط في حكومة محمد توفيق علاوي. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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