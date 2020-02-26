جلال خلو: سيتم تنظيف قرى جنوب جبل سنجار من المخلفات الحربية خلال ثلاثة اشهر

2020/02/26 | 22:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين شيخ كالو أكثر من 4 اعوام مرت على تحرير مركز قضاء شنكال وخاصة منطقة جنوب جبل شنكال من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وما يزال مساحات واسعة من الأراضي لم يتم تنظيفها من العبوات الناسفة ومخلفات الحرب وذلك يسبب سببا رئيسا لعدم عودة أهالي هذه المناطق الى ديارهم.في تصريح خاص ل …

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