حول هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة منزلية بثلاث خطوات

2020/02/26 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إذا كانت لديك بعض الهواتف القديمة التي تجمع الغبار عليها، فلا تبعها مقابل مبلغ بسيط، فإنها إذا كانت تتعمل فيمكنك استخدامها بشكل جيد في منزلك.

ويمكنك تحويل أحد هذه الأجهزة إلى شاشة مراقبة أطفال أو أحد مكبرات صوت غوغل هوم (Google Home) المؤقتة، لكن أحد أكثر الطرق المفيدة لإعادة تدوير هاتف قديم هو تحويله إلى كاميرا مراقبة أمنية للمنزل.

الخطوة 1: الحصول على تطبيق كاميرا الأمن الذي يعمل على هاتفك القديمستحتاج إلى اختيار تطبيق كاميرا الأمن لهاتفك.



ومعظم التطبيقات تقدم العديد من الميزات نفسها، مثل البث المحلي، والتخزين على السحابة، وتسجيل وتخزين لقطات محليا أو عن بعد، واكتشاف الحركة.

وبمجرد الإعداد، ستتمكن من مراقبة مساحة المعيشة، والتحكم في كاميرا الأمان من أي مكان، مباشرة من هاتفك الجديد.

يعد تطبيق ألفريد (Alfred) أحد أفضل الخيارات لإعداد هاتفك ككاميرا أمان.



وهو نظام متعدد الأنظمة؛ مما يعني أنه لا يهم إذا كان هاتفك القديم يعمل بنظام أندرويد أو جهاز آيفون. كما يجب تثبيت التطبيق ذاته على هاتفك الجديد أيضا.

التطبيق مجاني، ويمنحك ميزات عديدة منها المراقبة عن بعد، واكتشاف الحركة مع التنبيهات والتخزين السحابي المجاني، وتغذية صوتية ثنائية الاتجاه، واستخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.

للاستفادة من الميزات الإضافية، مثل العرض والتسجيل بدقة أعلى وإمكانات التكبير/التصغير، وإزالة الإعلانات، والتخزين السحابي لمدة ثلاثين يوما؛ يمكنك الترقية إلى النسخة الممتازة من التطبيق.

بعد تنزيل التطبيق على هاتفيك القديم والجديد، ادخل للتطبيق من هاتفك الجديد، حيث يمكنك تغيير بعض الإعدادات الإضافية، مثل تشغيل الإشعارات أو تعيين كاميرا، أو إضافة أشخاص آخرين إلى “الدائرة الموثوقة” (Trust Circle) -وهي ميزة لمنح أشخاص آخرين الوصول إلى خلاصات الفيديو الخاصة بك.

كما يمكنك إزالة الكاميرا والتحقق من عدد المرات التي قطعت فيها الكاميرا، وتحسين حساسية الكشف عن الحركة والتحكم بفلترة الإضاءة المنخفضة على الكاميرات.

وبينما يعد ألفريد اختيارا قويا، فإنه ليس الخيار الوحيد؛ فهناك العديد من الخيارات المجانية القوية بتكلفة اشتراك قليلة إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الميزات.

الخطوة 2: اختيار بقعة لوضع الكاميرابعد تشغيل التطبيق، ستحتاج إلى إعداد الكاميرا فقد ترغب في تركيزها على نقطة الدخول الرئيسية إلى منزلك أو فناء منزلك الخلفي أو المكان الذي تخزن فيه الأشياء الثمينة أو نقطة تعتقد أنها ستكون معرضة للخطر بشكل خاص.



ويمكنك أيضا إعداد الكاميرا كشاشة لمراقبة الأطفال.

إذا كان لديك العديد من الهواتف القديمة الموجودة حولك، فيمكنك إعداد كاميرات متعددة لتغطية فيديو قوية إلى حد ما.

الخطوة 3: تركيب وتشغيل الكاميرالتركيب الكاميرا أو وضعها، يمكن لحامل الهاتف الذكي ثلاثي القوائم (Tripod) أو أوز حامل آخر للهواتف مساعدتك في وضع الكاميرا في مكان غير ملحوظ.

لتوسيع مجال الرؤية، فكر في شراء عدسة بزاوية عريضة لهاتفك، وهو أمر يمكن شراؤه بمبلغ يتراوح بين 5 و20 دولارا عبر الإنترنت.

يتسم بث الفيديو وتسجيله باستهلاك كثيف للطاقة، وإذا كان الهاتف متاحا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فستحتاج إلى وضعه بالقرب من مصدر للطاقة.



سيمنحك شاحن يو إس بي صغير (Micro-USB) بطول 3 أمتار مرونة أكبر في المكان الذي وضعته فيه.

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