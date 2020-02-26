“فيفا” يعلن موقفه من مباريات مجموعة العراق بسبب كورونا

2020/02/26 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق تحاول اللجنة المؤقتة المشرفة على تسيير اعمال كرة القدم العراقية، إبعاد المنتخب الوطني عن خوض لقاءاته المقبلة في إطار تصفيات كأس العالم من خطر الاصابة بفايروس كورونا.وبحسب مواقع كروية فأن المكلف بقيادة الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد عباس، طلب من الاتحاد الدولي “فيفا” نقل مباراة العراق مع هونك كونغ الى جهة […]

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