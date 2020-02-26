العراق يعلن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعية

2020/02/26 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعية.

وقررت خلية الازمة تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعية لمدة 10 ايام.

ويأتي هذ القرار في ضوء حدوث اصابات بفيروس كورونا في كركوك والنجف، فضلا عن الاشتباه بعدة حالات في محافظات أخرى.

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