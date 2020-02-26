في جنازة مبارك.. زلة لسان مذيعة مصرية تشعل تويتر

2020/02/26 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ زلة لسان وقعت فيها مذيعة مصرية خلال تغطيتها لجنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك التي أقيمت الأربعاء، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، مذيعة بقناة النيل الحكومية وهي تقول "بدأت جنازة الرئيس عبد الفتاح"، قبل أن تتدارك خطأها.

وتم تداول زلة المذيعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

المذيعة راحت فيها بدأت جنازة الرئيس عبدالفتاح ااااا 🤣🤣 pic.twitter.com/H18M2kBcoP

— Rihab Daher (@rihabd) February 26, 2020

وأقامت السلطات المصرية، الأربعاءـ مراسم تشييع جثمان الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي توفي ظهر أمس الثلاثاء، بمشاركة عدد من المسؤولين من بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وظهر السيسي متقدما صفوف الجنازة، حيث وقف بجانبه ابني الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك، بجانب عدد من المسؤولين.

وأعلنت الحكومة المصرية عن تشييع جثمان مبارك من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، في جنازة عسكرية، كما أعلنت حالة الحداد لمدة ثلاث أيام.

وعانى مبارك في السنوات الأخيرة من المرض، وأجرى مؤخرا عملية جراحية، قبع بعدها في العناية المركزة، حيث تدهورت حالته الصحية، إلى أن فارق الحياة.

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