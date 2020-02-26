العراق يعطل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ويحظر التجمعات لمدة 10 ايام بسبب كورونا

2020/02/26 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

قررت خلية الازمة الحكومية، الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعفر علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم غد الخميس المصادف 2/27 ولغاية 2020/3/7".

واضاف: "كما تقرر ايضاً غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية".

واعلن وزير الصحة صدور قرار كذلك بحظر التجمعات في الأماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل الاختلاط".

وتابع ان الخلية قررت كذلك " منع دخول الوافدين من البحرين والكويت".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت الثلاثاء (25 شباط 2020)، إصابة أربعة أشخاص بفايروس كورونا في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تؤكد تشخيص 4 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة الى إيران وعادت للبلاد".

واوضحت الوزارة في بيانها انه "تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة، وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفايروس كورونا المستجد".

وأكدت "اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين"، داعية الى "التعاون مع تطبيق الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية".

وكانت وزارة النقل العراقية أوضحت، الثلاثاء (25 شباط 2020)، سبب استمرار هبوط الطائرات القادمة من إيران، في مطارات العراق، رغم قرار منع الوافدين الإيرانيين من الدخول إلى العراق، بسبب تفشي فايروس كورونا في بلدهم

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، سالم موسى، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "استجابة لمقررات اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء قررت وزارة النقل إيقاف الرحلات الى إيران"، مبيناً أن "الطائرات العراقية تغادر العراق فارغة لإعادة الدبلوماسيين العراقيين والمقيمين في إيران وهذا الأمر طبيعي".

وكان العراق قد أصدر قراراً بمنع دخول الوافدين الإيرانيين بسبب فايروس كورونا، واستثنى الدبلوماسيين والرحلات الرسمية.

وكانت أول حالة إصابة بفايروس كورونا في العراق، قد ظهرت، الاثنين (24 شباط 2020)، في محافظة النجف، بعد تسجيلها على طالب إيراني يدرس في الحوزة الدينية بالمدينة القديمة داخل المحافظة.

بغداد اليوم _ واسط

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، يوم غج الخميس، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر المكتب الاعلامي للمياحي، في بيان تلقت (بغ

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وذكر حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، على وثيقة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الطلبة المقيمين في ايران.

وحملت الوثيقة الصادرة من دائرة البعثات الخارجية في الوزارة، قراراً بمنح الطلبة العراقيين المقيمين في ا

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