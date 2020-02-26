2020/02/26 | 22:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الاول لمجلس النواب : التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي سيكون علنيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 22:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الاول لمجلس النواب : التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي سيكون علنيا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الاول لمجلس النواب : التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي سيكون علنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).