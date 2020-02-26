2020/02/26 | 22:18 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلسة التصويت على حكومة علاوي ستكون علنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 22:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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