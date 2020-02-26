هيئة الحشد الشعبي تبث البشرى لمنتسبيها بشأن الخدمة والتقاعد

2020/02/26 | 22:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، أنه تم اقرار قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وفيما اشار إلى أن الهيئة بصدد تشكيل مديرية خاصة لتكييف اوضاع الحشد الشعبي، أكد عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة بتواطئ عراقيين في اغتيال القادة الشهداء.وقال الفياض في حوار متلفز تابعته “العهد نيوز”، انه “تم اقرار قانون الخدمة […]

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