اتفاقية توأمة بين محكمتي التمييز العراقية والقطرية

2020/02/26 | 22:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

وقعَ رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان اتفاقية توأمة وتعاون بين محكمتي التمييز في العراق وقطر.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس، تسلمت “الصباح” نسخة منه أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان أكد ان هذه الاتفاقية تعد الاولى من نوعها التي تم توقيعها بين مجلس القضاء الاعلى في العراق والمجلس الاعلى للقضاء في دولة قطر الشقيقة والتي من شأنها ان تعزز تبادل الخبرات بين البلدين في المجال القضائي”.



وأضاف البيان أن “الاتفاقية وقعت على هامش مشاركة الوفد القضائي العراقي في الاجتماع (الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية).

يشار الى ان محكمة التمييز في دولة قطر يمثلها رئيسها حسن بن لحدان الحسن المهندي، خلال توقيع الاتفاقية.

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