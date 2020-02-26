زياد عبد الفتاح الاسدي - مراجعة لابد منها ....!!!!

2020/02/26 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي مُراجعة لا بد منها ....!!!!هل نحن بحاجة ماسة لاعادة تقييم جذرية لما يدور في المنطقة العربية ..؟؟؟ وهل حان الوقت لكي تُمسك شعوبنا وقواها وأنظمتها الوطنية والتقدمية بدفة القيادة للتحكم بمصير المنطقة ومُستقبل شعوبها وأجيالها القادمة...؟؟؟فبين الهيمنة الامبريالية والصهيونية وعمالة الرجعية العربية والخليجية وهمجية وإجرام القوى التكفيرية الظلامية والدينية المُتطرفة, وبين نهب الاقتصاد والنفط والغ......

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