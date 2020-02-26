عليه اخرس - مؤامرة الأطباء واغتيال ستالين

2020/02/26 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عليه_اخرس • ان المشاكل الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفياتي كانت قد نُشرت في الاتحاد السوفياتي في أكتوبر عام 1952 ، قبل وقت قصير من المؤتمر التاسع عشر19 للحزب الشيوعي الثوري بالولايات المتحدة وكانت الأساس لبداية حملة واسعة النطاق شنها ستالين والبلاشفة ضد التحريفية المعاصرة.وكانت بمثابة نقد حاد للأفكار الرجعية التي سادت في الحزب وفي حركة التحرر العالمية بشكل عام.لم يتصدى ستالين للتحريفية فقط ......

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