وزارة الاتصالات تنشر أسماء الوجبة الثانية من المقبولين على ملاكها

2020/02/26 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتقدميـن للتعييــن علــى المـلاك الدائم لـوزارة الاتصــالات / علوم حاسبات + نظم معلومات اضغط هنا المتقدمين على ملاك وزارة الاتصالات / هندسـة معلومات واتصالات اضغط هنا

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