خلية الازمة تتخذ جملة من الإجراءات بينها تعطيل دوام المدارس والجامعات (موسع)

2020/02/26 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة الحكومية، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعفر علاوي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من […]

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