2020/02/26 | 22:35 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص بيان خلية الازمة المتضمن تعطيل الدوام وحظر التجمعات وغلق المحلات العامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 22:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص بيان خلية الازمة المتضمن تعطيل الدوام وحظر التجمعات وغلق المحلات العامة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص بيان خلية الازمة المتضمن تعطيل الدوام وحظر التجمعات وغلق المحلات العامة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).