عمار الحكيم: آن الاوان لنستردها!

2020/02/26 | 22:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، الاربعاء، أنه "آن الاوان لنسترد الديموقراطية في العراق من مخالب قوى اللادولة والفساد"، حسب تعبيره....

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