2020/02/26 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يضع نجم توتنهام تحت طائلة العقوبات (المستقلة) – حسام الدين جمال – بات ديلي آلي، نجم توتنهام الإنجليزي، مهددا بتلقي عقوبة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب فيروس كورونا.ونشر ديلي ألي فيديو على حسابه الرسمي عبر تطبيق “سناب شات” ظهر فيه وهو يلمح لإصابة شخص يحمل ملامح آسيوية بفيروس كورونا القاتل، في […]

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