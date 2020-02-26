تعطيل دوام جميع المؤسسات التربوية والجامعات الى 7 آذار

2020/02/26 | 22:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت خلية الازمة الحكومية، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة عشرة أيّام كإجراء احترازي في مواجهة فايروس كورونا.

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