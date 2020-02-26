الزرفي: وزارة الصحة تهين الطلبة القادمين من إيران وتستهين بحايتهم

2020/02/26 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أعتبر رئيس كتلة النصر عدنان الزرفي، الاربعاء، تعامل وزارة الصحة مع الطلبة القادمين من ...





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