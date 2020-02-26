احباط محاولة تسلل لداعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وقتل احد عناصره

2020/02/26 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاربعاء، باحباط محاولة تسلل لتنظيم داعش على الحدود مع صلاح الدين وقتل احد مسلحيه.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من الجيش والحشد العشائري نجحت في احباط محاولة تسلل لتنظيم داعش في محيط قرية البو محمد شمال ناحية العظيم (70 كم شمال بعقوبة) قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين".

واضاف، أن "القوة قتلت احد مسلحي داعش بعد الاشتباك معهم، فيما بدأت عملية تعقب لبقية مسلحي التنظيم الذين هربوا صوب الحدود الفاصلة بين الوديان".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، الأربعاء (26 شباط 2020)، عن مصير المختطفين السبعة الذين اختطفوا في قره تبه شمال شرق المحافظة، فيما أكد أن تنظيم داعش الإرهابي أطلق سراح خمسة منهم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء (26 شباط 2020)، القاء القبض على إرهابي يعمل في ما يسمى بـ "ولاية شمال بغداد" بمحافظة السليمانية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز خلية الاستخ

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء (26 شباط 2020)، القبض على عصابة كبيرة لتجارة المخدرات في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة مخمور التابعة لقيادة شرطة ني

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