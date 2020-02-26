2020/02/26 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

ألمح البابا فرنسيس، الأربعاء، أنه لن يزور العراق هذا العام كما كان يرغب، بسبب مخاوف أمنية، في الوقت الذي يشهد البلد احتجاجات شعبية.

وجاءت تصريحات البابا المرتجلة أمام مجموعة من الزوار العراقيين خلال لقائه مع الجمهور العام في ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان.

وتعد هذه التصريحات الأوضح حتى الآن بخصوص تأجيل الرحلة، التي يحتمل أن تكون خطيرة، إلى أجل غير مسمى.

ووجه البابا رسالة لأهل العراق: ​"أقول لكم أهل العراق إنني قريب جدا لكم.



إنكم في ساحة حرب.



تعانون حربا من أكثر من جهة.



أصلي من أجلكم ومن أجل بلادكم التي كانت في برنامج زياراتي هذا العام".

وكان البابا قد قال في يونيو إنه يرغب في زيارة العراق خلال عام 2020، لكن مخاوف أمنية جعلت الفاتيكان لا يعلن عن الرحلة كما لم يبلغ التحضير لها مرحلة رسمية.

بغداد اليوم - متابعة

أعتبر رئيس كتلة النصر عدنان الزرفي، الاربعاء، تعامل وزارة الصحة مع الطلبة القادمين من ايران "اهانة واستهانة بحايتهم".

وقال الزرفي في تغريدة له على تويتر، "‏التعامل السيء من قِبل كوادر وزارة الصح

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاربعاء (26 شباط 2020)، أن التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي يوم غد الخميس سيكون علنيا، مبينا أن اعضاء مجلس النواب جميعهم اطلعوا على السير الذاتية لم

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الأربعاء 26 شباط 2020، انه لا وجود لما يعرف بـ’’شورى الحشد’’، مبينا ان تعيين أي شخصية لمنصب كبير في الهيأة هو مسؤولية، القائد العام للقوات المسلحة باقتراح من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البابا يوجه رسالة الى الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البابا يوجه رسالة الى الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).