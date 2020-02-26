العراق يعلن عطلة لمؤسسات التربية والجامعات لمدة 10 ايام

2020/02/26 | 22:48 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات التربية والجامعات لمدة عشرة ايام.

وفيما يلي نص القرار

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