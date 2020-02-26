خلية الازمة تلمح الى وقف التظاهرات: حظر التجمعات في الاماكن العامة بسبب كورونا

2020/02/26 | 22:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت خلية الازمة لمواجهة وباء كورونا، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات لمنع انتشار الوباء في البلاد.وقال بيان اطلعت عليه “يس عراق”، “تقرر غلق المحلات العامة كدور السينما والنوادي والمنتديات الاجتماعية المختلفة من 27 شباط ولغاية 7 آذار”.واضاف البيان “تقرر ايضاً منع سفر العراقيين الى الصين، ايران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، […]

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