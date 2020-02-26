2020/02/26 | 22:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة تقرر حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 22:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة تقرر حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة تقرر حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).