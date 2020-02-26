2020/02/26 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة، اليوم الاربعاء، استثناء فئة محددة من الممنوعين من السفر الى الدول التي شهدت تسجيل اصابات الهيئات الدبلوماسية فقط.وذكرت الخلية في بيانها الذي اعلنته تلفزيونيا وحصلت عليه “العهد نيوز”، انه “يستثنى من قرار منع السفر إلى الدول الموبوءة الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية فقط”.فيما شدد على ضرورة اخضاع الوافدين الزاما الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة تستثني من قانون منع السفر إلى الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا هذه الفئة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة تستثني من قانون منع السفر إلى الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا هذه الفئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).