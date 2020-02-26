الحكيم: أدعو القوى السياسية الى العمل على تأسيس المشروع الوطني العراقي

2020/02/26 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، ولادة “المشروع الوطني العراقي وبدء الدعوة له”.وقال الحكيم في خطاب متلفز، تابعته “العهد نيوز”، انه “ادعو القوى السياسية الى العمل على تأسيس المشروع الوطني العراقي”، مضيفا، انه “في ظل تشتت الرؤى والمواقف الداخلية، لابد من ولادة مشروع وطني عراقي”.واضاف، الحكيم ان “اهم مرتكزات المشروع، هي […]

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