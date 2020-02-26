في دهوك.. مقتل مدني وعدد من الجرحى بغارات تركيّة

2020/02/26 | 23:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك – الحل نت من جديد، تعاود #أنقرة تدخلاتها في #إقليم_كردستان #العراق، وتتجاوز السيادة، خارقةً كل المعايير الدولية، بعد فترة ليست بالقليلة من ابتعادها عن التصعيد.في المستجدات الأمنية الأخيرة،

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