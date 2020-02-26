عون: لبنان سيشهد غداً يوماً تاريخياً… انتظروا الإعلان

2020/02/26 | 23:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني “ميشال عون” في كلمة تلفزيونية اليوم الأربعاء، إن لبنان سيشهد غداً يوماً تاريخياً، سيدخل فيه رسمياً نادي الدول النفطية.كلام عون يأتي عشية البدء بعمليات الحفر الاستكشافية

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