2020/02/26 | 23:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُنس جابر تطيح بكارولينا بليسكوفا من بطولة قطر للتنس (المستقلة) – حسام الدين جمال – نجحت التونسية أنس جابر في تخطي التشيكية كارولينا بليسكوفا، في الدور الثالث من بطولة قطر المفتوحة للتنس.وفازت اللاعبة التونسية على نظيرتها التشيكية، المصنفة الثالثة عالميا، بمجموعتين لمجموعة واحدة (2-1)، بعد ساعة و48 دقيقة من اللعب.وستواجه أُنس جابر في […]

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