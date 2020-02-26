خلية الازمة تقرر ايقاف الدوام في المدارس والجامعات مدة عشرة ايام

2020/02/26 | 23:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قررت خلية الازمة في العراق تعطيل الدوام في المدارس والجامعات، وايقاف السفر لعدد من الدول.وقالت اللجنة التي يترأسها وزير الصحة جعفر صادق علاوي في بيان اصدرته،مساء اليوم، انها قررت تعطيل الدوام في كافة المدارس والجامعات الحكومية والأهلية لمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم غد الخميس .كما قررت اللجنة غلق وحظر التجمعات […]

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