2020/02/26 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تدرج زعيم فصيل عراقي على لائحة الإرهاب

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