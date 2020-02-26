صورتان+18.. مقتل

2020/02/26 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الأربعاء بمقتل أحد مسلحي تنظيم "داعش" خلال محاولته مهاجمة حاجز أمني في ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، إن "قوة من الفرقة الخامسة في محافظة ديالى، تتمكن من قتل إرهابي حاول التعرض على إحدى النقاط التابعة للفرقة في" قرية البو محمد بناحية العظيم، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة احد افراد النقطة" .

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