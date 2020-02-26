اعتقال عصابة تزوير كانت تنوي سرقة 600 مليون دينار جنوبي بغداد

2020/02/26 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال عصابة تزوير كانت تروم سرقة 600 مليون دينار جنوبي بغداد.وقال اعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “قوة حماية مصرف الرشيد/ فرع المحمودية التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة مديرية حماية المنشات والشخصيات تمكنت وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى وإدارة المصرف من القاء […]

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