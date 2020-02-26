مقتل مدني بقصف تركي لمدينة كوردستانية

2020/02/26 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب القصف الجوي للطائرات الحربية التركية في حدود ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بمقتل شخص مدني.

وشنت الطائرات الحربية التابعة للجيش التركي طلعات جوية وقصفت منطقة كلي بالندة في حدود قرية سيدا في ناحية شيلادزي.

واسفر القصف الجوي التركي عن مقتل شخص كاسب، يبلغ من العمر 47 عاماً، وهو أب لسبعة اطفال.

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