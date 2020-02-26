تحالف القوى يؤكد موقفه الثابت برفضه التصويت لحكومة علاوي

2020/02/26 | 23:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد اجتماع تحالف القوى العراقية على موقفه الثابت برفضه التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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