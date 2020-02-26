وزير الداخلية يقرر منح قدم ممتاز لكافة الضباط والمنتسبين

2020/02/26 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

قرر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، منح قدم ممتاز لكافة الضباط والمنتسبين.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا قررنا منح كافة الضباط والمراتب قدماً ممتازاً وتوجيه الشكر والتقدير للموظفين المدنيين العاملين في الوزارة وتشكيلاتها".

واضاف أن "هذا التكريم جاء تثميناً للتضحيات الغالية والجهود الكبيرة التي بذلها ولا زال يبذلها منسوبي الوزارة بكل تشكيلاتها".

وأكد الوزير، على "أهمية قيام منسوبي الوزارة وتشكيلاتها ببذل المزيد من الجهود والسير بخطوات حثيثة لخدمة أبناء الشعب العراقي".

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الاربعاء، باقتصار الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية على رؤساء الجامعات ومساعديهم.

وقال السهيل في بيان مقتضب، إن "دوام الجامعات سيقتصر على الموظفين الضروريين فقط&q

بغداد اليوم - متابعة

أعتبر رئيس كتلة النصر عدنان الزرفي، الاربعاء، تعامل وزارة الصحة مع الطلبة القادمين من ايران "اهانة واستهانة بحياتهم".

وقال الزرفي في تغريدة له على تويتر، "‏التعامل السيء من قِبل كوادر وزارة الصح

بغداد اليوم - متابعة

ألمح البابا فرنسيس، الأربعاء، أنه لن يزور العراق هذا العام كما كان يرغب، بسبب مخاوف أمنية، في الوقت الذي يشهد البلد احتجاجات شعبية.

وجاءت تصريحات البابا المرتجلة أمام مجموعة من الزوار العراقيين خلال لقائه مع الجمهور العام ف

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