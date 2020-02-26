2020/02/26 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الاربعاء، باقتصار الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية على رؤساء الجامعات ومساعديهم.

وقال السهيل في بيان مقتضب، إن "دوام الجامعات سيقتصر على الموظفين الضروريين فقط".

وكانت خلية الازمة الحكومية قررت، الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعفر علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم غد الخميس المصادف 2/27 ولغاية 2020/3/7".

واضاف: "كما تقرر ايضاً غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية".

واعلن وزير الصحة صدور قرار كذلك بحظر التجمعات في الأماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل الاختلاط".

وتابع ان الخلية قررت كذلك " منع دخول الوافدين من البحرين والكويت".

بغداد اليوم ـ بغداد

قرر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، منح قدم ممتاز لكافة الضباط والمنتسبين.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا قررنا منح كافة الضباط والمراتب قدماً ممتازا

بغداد اليوم - متابعة

أعتبر رئيس كتلة النصر عدنان الزرفي، الاربعاء، تعامل وزارة الصحة مع الطلبة القادمين من ايران "اهانة واستهانة بحياتهم".

وقال الزرفي في تغريدة له على تويتر، "‏التعامل السيء من قِبل كوادر وزارة الصح

بغداد اليوم - متابعة

ألمح البابا فرنسيس، الأربعاء، أنه لن يزور العراق هذا العام كما كان يرغب، بسبب مخاوف أمنية، في الوقت الذي يشهد البلد احتجاجات شعبية.

وجاءت تصريحات البابا المرتجلة أمام مجموعة من الزوار العراقيين خلال لقائه مع الجمهور العام ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير التعليم: دوام الجامعات سيقتصر على الموظفين الضروريين فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير التعليم: دوام الجامعات سيقتصر على الموظفين الضروريين فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).