أمير قطر يوجه بإجلاء مواطني قطر والكويت من إيران بسبب تفشي فيروس كورونا

2020/02/26 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني يوجه بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليا في إيران، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء (26 شباط 2020)، تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة بفيروس "كورونا" في 33 دولة.

وقال غيبريسوس، إنه "تم تسجيل 80890 حالة إصابة فيروس كورونا المستجد ف

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء (26 شباط 2020)، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس ’’كورونا’’ ليل أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن "فرنسياً توفي في باريس ليل الثلاثاء الأربعاء جرا

بغداد اليوم-متابعة

نقلت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء (26 شباط 2020)، وقوع انفجار كبير في مصفاة نفط بولاية لوس انجلوس الامريكية.

وذكرت وسائل الاعلام، أن "انفجاراً كبيراً، تلاه حريق هائل في مصفاة النفط الكبيرة في مدينة كارسون الأميركية، الو

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