الياسري يقرر منح القدم لجميع ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية

2020/02/26 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الاربعاء، منح قدم ممتاز لكافة الضباط والمنتسبين.وقال الياسري في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنه “استناداً للصلاحيات المخولة لنا قررنا منح كافة الضباط والمراتب قدماً ممتازاً وتوجيه الشكر والتقدير للموظفين المدنيين العاملين في الوزارة وتشكيلاتها”.واضاف أن “هذا التكريم جاء تثميناً للتضحيات الغالية والجهود الكبيرة التي بذلها ولا زال […]

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