بعد الكهرباء والمحروقات… الحكومة السورية تقنن الانترنت!

2020/02/26 | 23:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الاتصالات تضييقاً جديداً على المواطنين السوريين، وذلك بتقييد كميات الانترنت المستهلكة شهرياً، بباقات محددة تراوحت بين 30 و50 غيغا، بحسب الاشتراك الشهري لأغلب العوائل السورية.وبحسب الوزارة، فإنه

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