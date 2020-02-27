إجراءات جديدة صارمة للحد من

2020/02/27 | 00:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير أصدرت الحكومة، سلسلة قرارات جديدة في محاولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" في العراق.

أعلنت السلطة حزمة إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا"

وأعلنت خلية الأزمة الحكومية، يوم الأربعاء 26 شباط/فبراير، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة 10 أيام، ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة، ابتداءً من يوم الخميس 27 شباط/فبراير.

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وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الخلية المشكلة وفق الأمر الديواني رقم 55، غلق الأماكن التي تشهد تجمهرًا للمواطنين، ومنع السفر إلى 9 دول على رأسها الصين وإيران.

كما شملت قائمة الدول التي حظر العراق سفر المواطنين إليها: اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، ستغافورة، إيطاليا، الكويت، والبحرين.

واستثنت اللجنة الفود الحكومية والدبلوماسية من إجراءات حظر السفر، فيما وسعت قائمة الدول التي يحظر دخول مواطنيها إلى العراق لتشمل البحرين والكويت.

ووجهت الخلية، الوزارات والمؤسسات بتقييم حالة التجمعات التي تشهدها دوائرها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاختلاط تفاديًا للإصابات.

وكشف المختبر المركزي في دائرة الصحة العامة، عن إحصائية تظهر عدد الحالات التي يشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" في مختلف محافظات البلاد.

وتشير الإحصائية التي حصل عليها "الترا عراق"، إلى وجود 39 حالة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا في عموم المحافظات، مقابل 5 حالات إصابة مؤكدة.

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ووفقًا للإحصائية، فإن 13 شخصًا يشتبه إصابتهم بالمرض في العاصمة بغداد، بواقع 7 أشخاص في الرصافة و6 في الكرخ.

أما كركوك، فقد سجلت حالة اشتباه جديدة إضافة إلى الأشخاص الأربعة الذين أعلن إصابتهم بالمرض.

كشفت إحصائية رسمية عن تسجيل 39 حالة جديدة يشتبه إصابتها بفيروس "كورونا"

وسجلت النجف 3 حالات اشتباه مقابل حالة إصابة واحدة، وفيما يشتبه بـ 3 حالات في بابل، يضم إقليم كردستان 6 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"، بواقع ثلاث حالات في دهوك واثنين في السليمانية، وحالة واحدة في أربيل.

في واسط، تشير الإحصائية إلى الاشتباه بحالة واحدة، وكذلك في كل من ذي قار والبصرة والأنبار، مقابل 5 حالات يشتبه إصابتها بـ"كورونا" في كربلاء.

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