العراق.. واشنطن تضع أمين عام كتائب حزب الله على لائحة الإرهاب

2020/02/27 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء الأمين العام لميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق أحمد الحميداوي على "لائحة الإرهاب".

وقال منسق جهود مكافحة الإرهاب في الوزارة ناثان سيلز إن المنظمة "تشكل تهديدا للقوات الأميركية في العراق".

وأضاف المنسق خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تواصل الضغط المتواصل على المنظمة من نحو عقد من الزمان.

و"كتائب حزب الله" هي منظمة موالية لإيران، وقد اتهمتها الولايات المتحدة بالمسؤولية عن مقتل متعاقد أميركي يعمل في العراق في ديسمبر الماضي.

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