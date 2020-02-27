الديمقراطي الكوردستاني: علاوي يصر على عدم الاصغاء للأطراف السياسية

2020/02/27 | 00:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء ان المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة محمد توفيق علاوي يصر على عدم الاصغاء للاطراف السياسية، مشددا على ان علاوي بحاجة الى دعم الاطراف السياسية للحصول على ثقتها في مجلس النواب العراقي.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد في حديث متلفز، ان "الزمن الذي يرغب فيه شخص او جهة ما بالتفرد في الحكم قد ولّى".

وشدد محمد على ان "علاوي يتوجب عليه أيضاً أن يسعى لمعالجة المشكلات وليس العمل على زيادتها".

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