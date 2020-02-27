مجلس النواب يحدد توقيت عقد جلسة التصويت على كابينة علاوي

2020/02/27 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس النواب، الخميس، أن الجلسة الاستثناية الخاصة بالتصويت على كابينة محمد توفيق علاوي ستعقد في الساعة الواحدة ظهراً.

وقال المجلس في بيان مقتضب، إن "الجلسة الاستثنائية ليوم الخميس الموافق 27 شباط 2020، ستعقد الساعة الواحدة ظهرا".

بغداد اليوم ـ بغداد

قرر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، منح قدم ممتاز لكافة الضباط والمنتسبين.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا قررنا منح كافة الضباط والمراتب قدماً ممتازا

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الاربعاء، باقتصار الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية على رؤساء الجامعات ومساعديهم.

وقال السهيل في بيان مقتضب، إن "دوام الجامعات سيقتصر على الموظفين الضروريين فقط&q

بغداد اليوم - متابعة

أعتبر رئيس كتلة النصر عدنان الزرفي، الاربعاء، تعامل وزارة الصحة مع الطلبة القادمين من ايران "اهانة واستهانة بحياتهم".

وقال الزرفي في تغريدة له على تويتر، "‏التعامل السيء من قِبل كوادر وزارة الصح

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