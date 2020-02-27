الداخلية تقرر منح قدم ممتازاً لكافة الضباط والمنتسبين (وثيقة)

2020/02/27 | 00:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الأربعاء، منح قدم ممتازاً لكافة الضباط والمنتسبين وتوجيه الشكر والتقدير للموظفين المدنيين العاملين في الوزارة وتشكيلاتها.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا قررنا منح كافة الضباط والمراتب قدماً ممتازاً وتوجيه الشكر والتقدير للموظفين المدنيين العاملين في الوزارة وتشكيلاتها".





وأضاف الوزير إن "هذا التكريم جاء تثميناً للتضحيات الغالية والجهود الكبيرة التي بذلها ولا زال يبذلها منسوبي الوزارة بكل تشكيلاتها".





وأكد على "أهمية قيام منسوبي الوزارة وتشكيلاتها ببذل المزيد من الجهود والسير بخطوات حثيثة لخدمة أبناء الشعب العراقي".





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