تحسُّباً من “كورونا”.. العراق يُعلّق الدوام في المدارس والجامعات ويحظر التجمعات

2020/02/27 | 00:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت بعد ساعات عدّة من اجتماعها ظُهر الأربعاء بوزير التعليم العالي #قصي_السهيل، ووزيرة التربية “سُها العلي”، قرّرت #خلية_الأزمة في #وزارة_الصحة العراقية، تعليق الدوام في جميع المدراس والجامعات

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