البنتاغون يقترح خفض دعم البيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية في موازنة 2021

2020/02/27 | 00:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الدفاع الأميركية مسودة مشروع الموازنة العسكرية الأميركية لعام 2021، قلصت فيها مخصصات قوات البيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية في العراق وسوريا.ويقلّص مشروع الموازنة 350 مليون دولار جديدة، من

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