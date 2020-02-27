اليوم.. نهائي مبكر بين منتخبنا الشبابي ونظيره المصري

2020/02/27 | 00:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخبر/ اكرام زين العابدين*

يشهد ملعب الامير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية نهائيا مبكرا لبطولة كاس العرب للشباب تحت 20 عاماً حيث يلتقي منتخبنا الشبابي بنظيره المصري بالساعة (6,30) مساء اليوم الخميس بربع نهائي البطولة التي تتواصل لغاية 5 اذار المقبل.



ويسعى منتخبنا الشبابي لمواصلة نتائجه الايجابية وادائه المتصاعد في المباريات الاخيرة بالبطولة العربية والسعي لحسم المواجهة المقبلة والوصول الى نصف نهائي كاس العرب للشباب بالرغم من ان منافسه المصري قوي ويملك لاعبين تم اعدادهم بشكل متميز للبطولات الخارجية ويملكون اجساما كبيرة تدل على انهم اكبر من اعمارهم الحقيقية ، لكن الاصرار والعزيمة والامل سلاح لاعبينا في لقاء الخميس من اجل رفع اسم العراق عالياً في المحافل الرياضية العربية .

جثير: لاعبونا جاهزون

واكد مدرب منتخبنا الشبابي لكرة القدم قحطان جثير ان الفريق في اتم الجاهزية الفنية لخوض المباراة الحاسمة مع المنتخب المصري القوي .

واضاف جثير “ ان الوحدة التدريبية الاخيرة التي جرت على ملاعب التدريب بالخبر لمساء امس الاربعاء شهدت تطبيق مفردات خطة اللعب التي سيواجه بها المنتخب المصري والتاكيد عن الجوانب الانضباطية والتكتيكية خلال الـ90 دقيقة من زمن المباراة ، وهي الكفيلة بالتواجد بنصف النهائي اذا نجح الفريق باجتيازها ومواصلة مشواره بالبطولة ان شاء الله .

واشاد جثير بتصرفات اللاعبين وسلوكهم الأخلاقي والرياضي المثالي خلال البطولة ، لأنهم وضعوا نصب أعينهم أنهم يلعبون باسم العراق، ولابد أن يظهروا بالمستوى الأخلاقى والفني العالي الذي يتناسب مع قيمة هذا البلد الكبير، وانهم نجحوا في تطبيق المواثيق الاخلاقية التي يؤكد عليها الفيفا والاتحاد الاسيوي والعربي من خلال الالتزام داخل وخارج الملعب واحترام القانون والحكام والفرق المنافسة ، وان اللاعبين مصممون على تقديم مباراة جيدة تليق بهم ويأملون في اسعاد الجماهير العراقية من خلال مواصلة تحقيق النتائج الايجابية بالبطولة الحالية.

مدرب مصر: نستعد بشكل مختلف

واكد مدرب منتخب مصر للشباب ربيع ياسين، ان الفريق يستعد بشكل مختلف وجدي لمباراته امام نظيره العراقي في ربع نهائي البطولة العربية للشباب بالسعودية.

واضاف ربيع “ ان البطولة افرزت فرقا قوية وتعد أفضل إعداد لمصر ، واننا نبحث عن التجارب والمباريات القوية من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوف منتخبنا استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كاس أفريقيا للشباب التي تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

وأشاد ياسين بالمستويات والنتائج المميزة التي قدمها لاعبوه أمام الجزائر والسعودية وفلسطين، وانه يستعد بشكل جيد لمواجهة العراق في لقاء مصيري في ظل التشابه في الأمور البدنية والفنية ونامل ان يكون الفوز حليفنا فيها”.

مواعيد مباريات ربع النهائي

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً والمقامة حاليا بالسعودية مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة ، وتنطلق مواجهات الدور ربع النهائي للبطولة يومي الخميس والجمعة وعلى النحو الآتي:

مباريات اليوم

يلتقي منتخب شباب تونس أول المجموعة الأولى مع نظيره الجزائري ثاني المجموعة الثالثة في الساعة (2,45) عصراً على ملعب الامير محمد بن فهد في الدمام، وبعدها تقام مباراة منتخبنا الشبابي ثاني المجموعة الأولى ونظيره المصري أول المجموعة الثالثة في الساعة (6,30) مساءً على نفس الملعب.

مباريات الجمعة

ويواجه منتخب المغرب أول المجموعة الثانية نظيره الليبي ثاني المجموعة الرابعة فى الساعة (2,45) عصراً على ملعب الامير فيصل بن فهد بالرياض، بعدها تقام مباراة السنغال أول المجموعة الرابعة أمام البحرين ثاني المجموعة الثانية في الساعة (6,30) مساءً على نفس الملعب.

ارقام واحصائيات:

وكان المنتخب التونسي قد تأهل كاول المجموعة الاولى بعد أن حصد (7) نقاط من فوزين وتعادل وحيد وسجل لاعبوه (4) أهداف مقابل هدفين دخلت مرماهم ، والعراق ثاني المجموعة بـ(4) نقاط من فوز وتعادل وخسارة وسجل لاعبوه (3) اهداف بينما سكنت شباكهم هدفين ، بينما حصل المغرب على اول المجموعة الثانية بـ(9) نقاط وسجل لاعبوه (12) هدفاً واستقبلت شباكهم (3) أهداف والبحرين ثاني المجموعة الثانية بـ(6) نقاط ، ومصر أول المجموعة الثالثة برصيد(7) نقاط والجزائر ثاني المجموعة برصيد(6) نقاط ، والسنغال اول المجموعة الرابعة برصيد (7) نقاط وليبيا ثاني المجموعة برصيد(6) نقاط .

* المنتخب المغربي يملك اقوى خط هجوم بالبطولة وسجل لاعبوه (12) هدفاً ، بينما يعد المنتخب الجيبوتي الاضعف دفاعياً بالبطولة بعد ان استقبلت شباكه (12) هدفاً.

* يتقاسم هدافو البطولة العربية مهاجم المنتخب المصري اسامة فيصل ، ومهاجم مدغشقر مانكيلي ريكاردو ومواطنه ارنود ، ومهاجم المنتخب السعودي محمد مران برصيد (4) اهداف .

* ثلاثة منتخبات غادرت البطولة ولم تحقق الفوز وهي منتخبات فلسطين والسودان وجيبوتي ، بينما احرز المنتخب المغربي العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات .

* موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

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